Domenica In, Leonardo Pieraccioni confessa la cotta per la nota attrice (Di domenica 21 febbraio 2021) foto facebook"Scegli me", Leonardo Pieraccioni ha voluto inviare un messaggio alla bellissima Luisa Ranieri, ospite di questa puntata di Domenica In. Il noto attore ha voluto mandare un video alla splendida attrice, che questa sera debutta su Rai 1 con Lolita. Il noto attore e regista toscano ha scherzato su una presunta cotta avuta per la sua collega di set ne Il Pricincipe e il Pirata, uno dei film che hanno visto il debutto della Ranieri. L'attore scherza sul marito della collega, Luca Zingaretti, affermando che se avesse saputo la sua passione per i pelati avrebbe tagliato subito i capelli. La Ranieri ha sorriso e scherzato "Ci ha pensato troppo tardi a tagliarsi i capelli", dal 2005 è infatti legata al noto volto di Montalbano.

