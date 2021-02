Domenica In | Bassetti si esprime sulla pandemia Covid e sui vaccini

larennachic : #bassetti la domenica la passa in tv #NonelArena - AncheNo19 : A Domenica In i virologi ufficiali del nuovo governo (che si fanno i complimenti a vicenda): Bassetti e Vaia. Con… - Dana5424722809 : @IDIC_1981 E'stomachevole la trasmissione 'Domenica in'.Vaia e Bassetti si stanno facendo i complimenti a vicenda.B… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Bassetti

L'attrice, in collegamento con lo studio diIn , racconta i suoi sentimenti a un anno ... in collegamento ci sono invece Alessandro Sallusti, il professor Matteoe, appunto, Ornella ...Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti nella consueta diretta facebook dellasera.alcuni passaggi del direttore del reparto di malattie infettive del San Martino Matteo, ...“Probabilmente a fine marzo vedremo la luce”, ci conta il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettiva all’ospedale San Martino di ...“Non ho mai smesso di essere preoccupato. Bisogna avere pazienza per le prossime 5 settimane e probabilmente a fine marzo vedremo la luce. Con l’aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere ...