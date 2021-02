Djokovic re d'Australia per la nona volta: Medvedev travolto in tre set (Di domenica 21 febbraio 2021) Novak Djokovic conquista ancora una volta Melbourne. Il numero uno del mondo centra il nono trionfo agli Australian Open , primo slam della stagione 2021. Nella finale giocata (con il pubblico) alla ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021) Novakconquista ancora unaMelbourne. Il numero uno del mondo centra il nono trionfo aglin Open , primo slam della stagione 2021. Nella finale giocata (con il pubblico) alla ...

Gazzetta_it : #Tennis #Djokovic strapazza #Medvedev in tre set: è ancora lui il re d'Australia #AustralianOpen - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Tennis, #Djokovic trionfa agli #AustralianOpen. Il serbo vince il suo nono titolo in Australia (si tratta del 18esimo Gra… - savy1958 : RT @maxmassi969: Sto guardando la finale degli Australian Open di tennis, Djokovic-Medvedev ed è bellissimo vedere tutta quella gente sugli… - paglialunga00 : RT @GeorgeSpalluto: Direi che i fischi sui vaccini mentre Djokovic alza il trofeo, confermano che anche in Australia vale il detto: tutto i… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#AustralianOpen2021: la nona volta di Djokovic, Medvedev ko in tre set -