Divieto spostamento tra Regioni | verso la proroga fino al 31 marzo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb – Sembra ormai data per sicura ladelditra. Da quanto rivela AdnKronos, il governo starebbe valutando di estendere lo stop alla libera circolazione in vigore dal dicembre scorsoalla fine del mese prossimo – non più al 5, data di scadenza del vigente Dpcm. E’ l’ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi, dove dalle riunioni di ieri è trapelato l’Odg che dovrà essere discusso nel Consiglio dei ministri in programma lunedì mattina alle 9.30. Preservare la salute senza dimenticare l’economia A quanto traspare il governo Draghi non ha alcuna intenzione di superare il sistema del rigore precedentemente sperimentato. Cosa che si traduce, per esempio, nello slittamento dello stop allotra ...