Disney Plus Star, Grey's Anatomy: in arrivo il cofanetto completo. Ecco quando (Di domenica 21 febbraio 2021) A partire dal 23 febbraio 2021 il mondo di Disney Plus si allarga e dà vita ad una nuova costola che si chiama "Star". La nuova sezione è dedicata a un pubblico più adulto con l'arrivo di film, documentari, serie tv (inedite e di vecchia data) per raggiungere un altro tipo di target. Questo ampliamento comporterà anche l'introduzione del sistema denominato "Parental Control", in modo da circoscrivere i titoli che possono vedere i più piccini. quando è disponibile Grey's Anatomy su Disney Plus Star? Grey's Anatomy sarà disponibile su Disney Plus Star a partire da martedì 23 febbraio 2021: le stagioni che saranno presenti nel catalogo ...

