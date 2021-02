Dialogo tra Montalbano e Catarella sul nuovo cambio di colori (Di domenica 21 febbraio 2021) Montilbano si eri susuta prista e ura si ni stava cu nu giubotta a vidiri l’urizonta del mari: erino cangiati i culura, pariva già stasciona, ma eri sula fibbrauria e nun eri ancura trasuta la primmavera. Mintre eri pirsa dintra la nature sunai il mallitta tilifuna e Muntilbano prinicipiai a santiare… “Dutturi, dutturi, indovi stavia, chi stavia a fari?”. Muntilbano: “Catarè, che assuccesse; ti trovia mparpagliata?”. Catarelli: “Ma commo dutturi nun sapia nihilo: ci ficiro nova culuri culuri”. M: “Paria che simma nova aranciuna”. C: “La culpa è delle varianta del carognaviria”. M: “La culpa è della varianta humane”. C: “Ma pirchia stanna varianna macari l’homina?”. M: “Chilla variana commo varia il timpa”. C: “Allura havmma da spittarcia varianta a ziffuna?”. M: “Si nun cangiamma macari nuia sicura”. C: “Allura havimma sula da prigari”. M: “In vicia di priare nun putimma cangiari?”. C: ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Montilbano si eri susuta prista e ura si ni stava cu nu giubotta a vidiri l’urizonta del mari: erino cangiati i culura, pariva già stasciona, ma eri sula fibbrauria e nun eri ancura trasuta la primmavera. Mintre eri pirsa dintra la nature sunai il mallitta tilifuna e Muntilbano prinicipiai a santiare… “Dutturi, dutturi, indovi stavia, chi stavia a fari?”. Muntilbano: “Catarè, che assuccesse; ti trovia mparpagliata?”. Catarelli: “Ma commo dutturi nun sapia nihilo: ci ficiro nova culuri culuri”. M: “Paria che simma nova aranciuna”. C: “La culpa è delle varianta del carognaviria”. M: “La culpa è della varianta humane”. C: “Ma pirchia stanna varianna macari l’homina?”. M: “Chilla variana commo varia il timpa”. C: “Allura havmma da spittarcia varianta a ziffuna?”. M: “Si nun cangiamma macari nuia sicura”. C: “Allura havimma sula da prigari”. M: “In vicia di priare nun putimma cangiari?”. C: ...

