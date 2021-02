Derby | settemila tifosi del Milan a San Siro fra passione e assembramenti

(Di domenica 21 febbraio 2021)o, 21 febbraio 2021 - Ilfrae Inter non si può vedere allo stadio, ma ici vanno lo stesso. Rimanendo fuori, in attesa dell'arrivo del pullman della loro squadra del cuore. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Derby settemila

IL GIORNO

di Milano, atto terzo . Come era già successo il 17 ottobre nella gara di andata e quasi un ... Dall'altra parte del Meazza, invece, circatifosi milanisti si sono dati appuntamento davanti all'ingresso 14 , dalla parte opposta rispetto al ritrovo della Curva Nord, fuori dallo stadio per vivere l'attesa delcon ...