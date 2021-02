Delitto di Novi Ligure, la pm che seguì il caso 20 anni fa: «Erika e Omar non si sono mai pentiti» (Di domenica 21 febbraio 2021) «Il mio unico cruccio è che Erika e Omar, pur avendo scontato le loro condanne, non si siano mai riabilitati sul serio». A parlare è Livia Locci, sostituto procuratore della Repubblica di Torino, donna e mamma, che esattamente vent’anni fa coordinò le indagini sul delitto di Novi Ligure, una delle tragedie familiari più terribili mai avvenute in Italia. Era il 21 febbraio 2001 quando, in una villetta in provincia di Alessandria, Erika De Nardo, 16 anni, e il suo fidanzatino Mauro “Omar” Favaro, 17, massacrarono a coltellate la madre della ragazza, Susy Cassini, e il suo fratellino, Gianluca, di undici anni. Un duplice delitto agghiacciante: i due ragazzi aspettarono che la signora Cassini rientrasse a casa e l’aggredirono in cucina. Il piccolo Gianluca vide tutto: gli assassini lo inseguirono fino al piano di sopra, lo bloccarono nel bagno. Lui lottò con tutte le sue forze per difendersi, inutilmente. Le due menti diaboliche avevano poi progettato di uccidere anche il papà della ragazza, Francesco De Nardo, ma all’ultimo minuto Omar si tirò indietro e andò via. Più tardi, Erika uscì in strada sporca di sangue, urlando che alcuni albanesi erano entrati in casa e avevano ucciso sua madre e suo fratello. All’inizio fu creduta, e partì la caccia all’uomo. Ma la finzione durò poco. «Un giorno e mezzo dopo venni chiamata a occuparmi del caso», dice la pm Locci, «interrogai Erika. Eravamo tutti sconvolti. Per me fu come immergermi nel Male». Leggi su vanityfair (Di domenica 21 febbraio 2021) «Il mio unico cruccio è che Erika e Omar, pur avendo scontato le loro condanne, non si siano mai riabilitati sul serio». A parlare è Livia Locci, sostituto procuratore della Repubblica di Torino, donna e mamma, che esattamente vent’anni fa coordinò le indagini sul delitto di Novi Ligure, una delle tragedie familiari più terribili mai avvenute in Italia. Era il 21 febbraio 2001 quando, in una villetta in provincia di Alessandria, Erika De Nardo, 16 anni, e il suo fidanzatino Mauro “Omar” Favaro, 17, massacrarono a coltellate la madre della ragazza, Susy Cassini, e il suo fratellino, Gianluca, di undici anni. Un duplice delitto agghiacciante: i due ragazzi aspettarono che la signora Cassini rientrasse a casa e l’aggredirono in cucina. Il piccolo Gianluca vide tutto: gli assassini lo inseguirono fino al piano di sopra, lo bloccarono nel bagno. Lui lottò con tutte le sue forze per difendersi, inutilmente. Le due menti diaboliche avevano poi progettato di uccidere anche il papà della ragazza, Francesco De Nardo, ma all’ultimo minuto Omar si tirò indietro e andò via. Più tardi, Erika uscì in strada sporca di sangue, urlando che alcuni albanesi erano entrati in casa e avevano ucciso sua madre e suo fratello. All’inizio fu creduta, e partì la caccia all’uomo. Ma la finzione durò poco. «Un giorno e mezzo dopo venni chiamata a occuparmi del caso», dice la pm Locci, «interrogai Erika. Eravamo tutti sconvolti. Per me fu come immergermi nel Male».

