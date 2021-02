Decreto milleproroghe, niente mobilità straordinaria sul 100% dei posti e proroga contratti covid. Bocciati emendamenti (Di domenica 21 febbraio 2021) Per quanto riguarda la scuola, sono stati Bocciati diversi emendamenti che pertanto non saranno presenti sul testo finale. Fra questi, quello relativo alla mobilità straordinaria sul 100% dei posti disponibili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) Per quanto riguarda la scuola, sono statidiversiche pertanto non saranno presenti sul testo finale. Fra questi, quello relativo allasuldeidisponibili. L'articolo .

