Decreto Covid, lunedì decide il Cdm: Regioni pronte a voltare pagina (Di domenica 21 febbraio 2021) Il nuovo Decreto Covid dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì, dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. Le Regioni puntano a cambiare registro. E’ arrivata la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si afferma che durante la giornata di lunedì 22 febbraio il Cdm si riunirà alle ore 09:30 a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Il nuovodovrebbe arrivare nella giornata di, dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. Lepuntano a cambiare registro. E’ arrivata la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si afferma che durante la giornata di22 febbraio il Cdm si riunirà alle ore 09:30 a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Draghi convoca il Cdm per lunedì: sul tavolo il nuovo decreto Covid #cdm - Agenzia_Italia : Lunedì il Consiglio dei ministri approverà il nuovo decreto Covid - Open_gol : Il nuovo decreto Covid sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di domattina - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Draghi convoca il Cdm per lunedì: sul tavolo il nuovo decreto Covid #cdm - Notiziedi_it : Le Regioni al governo: «Restrizioni e indennizzi nello stesso provvedimento». Lunedì il Cdm per il nuovo decreto Co… -