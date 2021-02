De Martino a C'è posta per te, finisce male. "Andiamo dalla De Filippi a farci mantenere", cosa non torna (Di domenica 21 febbraio 2021) L'ospitata di Stefano De Martino a C'è posta per te finisce tra le polemiche. Non è colpa dell'ex marito di Belen Rodriguez, ma della famiglia indigente in studio da Maria De Filippi, come da tradizione di questa stagione. Commuove la storia di Giuseppe e Maria, da Catania: i due hanno tre figli e causa della crisi legata al Covid l'uomo ha perso il lavoro. "La vostra storia mi ricorda tanto la mia infanzia: il rumore delle gocce nella bacinella quando pioveva o le catenine d'oro che ho dovuto impegnare per potermi pagare il treno per i provini di Amici. E non dimenticherò mai gli occhi di mio padre, che non poteva dare tutto quello che voleva a suo figlio. L'amore riempie la vita", ha commentato De Martino, che ha scelto di fare dei regali ai bambini e donare una ingente somma di denaro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) L'ospitata di Stefano Dea C'èper tetra le polemiche. Non è colpa dell'ex marito di Belen Rodriguez, ma della famiglia indigente in studio da Maria De, come da tradizione di questa stagione. Commuove la storia di Giuseppe e Maria, da Catania: i due hanno tre figli e causa della crisi legata al Covid l'uomo ha perso il lavoro. "La vostra storia mi ricorda tanto la mia infanzia: il rumore delle gocce nella bacinella quando pioveva o le catenine d'oro che ho dovuto impegnare per potermi pagare il treno per i provini di Amici. E non dimenticherò mai gli occhi di mio padre, che non poteva dare tutto quello che voleva a suo figlio. L'amore riempie la vita", ha commentato De, che ha scelto di fare dei regali ai bambini e donare una ingente somma di denaro, ...

