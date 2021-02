Daydreamer Le Ali del Sogno: Anticipazioni 22-26 Febbraio 2021 2 Stagione (Di domenica 21 febbraio 2021) Anticipazioni Daydreamer Le Ali Del Sogno (Erkenci Kus il titolo originale): tutte le Anticipazioni e i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate di Daydreamer in replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin. Anticipazioni Seconda Stagione 2 Puntata Can è salpato. Seduto davanti al timone prende in mano il romanzo di Sanem, ma dopo aver letto un passo che gli fa capire il significato pieno d’amore delle parole che la ragazza gli ha detto, manomette il quadro di comando della barca che si ferma prima di prendere il largo. Il mattino seguente Can raggiunge il molo con un gommone e lì ... Leggi su chiecosa (Di domenica 21 febbraio 2021)Le Ali Del(Erkenci Kus il titolo originale): tutte lee i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate diin replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin.Seconda2 Puntata Can è salpato. Seduto davanti al timone prende in mano il romanzo di Sanem, ma dopo aver letto un passo che gli fa capire il significato pieno d’amore delle parole che la ragazza gli ha detto, manomette il quadro di comando della barca che si ferma prima di prendere il largo. Il mattino seguente Can raggiunge il molo con un gommone e lì ...

