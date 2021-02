Daydreamer, anticipazioni 22-26 febbraio: Aziz finge di stare male (Di domenica 21 febbraio 2021) A Daydreamer, tutti si mobiliteranno per evitare che Can parta nuovamente. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 22 al 26 febbraio, rivelano che Aziz fingerà di avere un malore per fare in modo che il figlio non vada via. Nel frattempo, Muzzafer e Ceycey informeranno Sanem di aver acquistato i diritti del marchio Fikri Harika con i soldi che lei ha dato loro. Intanto, Sanem parlerà con Leyla della freddezza di Can nei suoi confronti e lo stesso farà Can con Emre. Infine, Yigit inizierà a cedere, ma Huma lo inviterà a proseguire con il loro piano. Daydreamer, spoiler 22-26 febbraio: Aziz finge di avere un malore Gli spoiler Daydreamer riguardanti gli episodi dal 22 al 26 febbraio, rivelano ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 febbraio 2021) A, tutti si mobiliteranno per evitare che Can parta nuovamente. Leinerenti le puntate in onda dal 22 al 26, rivelano cherà di avere un malore per fare in modo che il figlio non vada via. Nel frattempo, Muzzafer e Ceycey informeranno Sanem di aver acquistato i diritti del marchio Fikri Harika con i soldi che lei ha dato loro. Intanto, Sanem parlerà con Leyla della freddezza di Can nei suoi confronti e lo stesso farà Can con Emre. Infine, Yigit inizierà a cedere, ma Huma lo inviterà a proseguire con il loro piano., spoiler 22-26di avere un malore Gli spoilerriguardanti gli episodi dal 22 al 26, rivelano ...

