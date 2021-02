Dario Franceschini: “Lavoro per aprire prima possibile cinema e teatri” (Di domenica 21 febbraio 2021) I cinema e i teatri sono stati chiusi ormai quasi quattro mesi fa, in seguito al DPCM del 24 Ottobre, e il settore vive una sempre maggiore crisi. Circa una settimana fa il Cts aveva dato parere negativo circa la possibile riapertura dei cinema e teatri. Considerando la delicata situazione epidemiologica, infatti, si è ritenuto imprudente riaprire le sale. Secondo gli scienziati le varianti sono un pericolo da non sottovalutare. Tante le domande poste dai lavoratori dello spettacolo al Ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali, Dario Franceschini, che si è pronunciato in merito nel corso della conferenza stampa tenutasi al Colosseo. Il ministro dopo aver annunciato il nuovo direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha aggiunto che si sta adoperando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Ie isono stati chiusi ormai quasi quattro mesi fa, in seguito al DPCM del 24 Ottobre, e il settore vive una sempre maggiore crisi. Circa una settimana fa il Cts aveva dato parere negativo circa lariapertura dei. Considerando la delicata situazione epidemiologica, infatti, si è ritenuto imprudente rile sale. Secondo gli scienziati le varianti sono un pericolo da non sottovalutare. Tante le domande poste dai lavoratori dello spettacolo al Ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali,, che si è pronunciato in merito nel corso della conferenza stampa tenutasi al Colosseo. Il ministro dopo aver annunciato il nuovo direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha aggiunto che si sta adoperando ...

