Dai film con Merola al Ministero | via Covid | Se decide come recitava | siamo rovinati Lo riconoscete?

(Di domenica 21 febbraio 2021) Leggo che tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Walter Ricciardi, lo scienziato nominato consigliere del ministro della Salute Speranza per l'emergenza, tentò la carriera di attore, recitando accanto a personaggiMariocon una parte nelL'ultimo guappo. Irriconoscibile, magro e con i capelli (ora è una palla da biliardo) alla Diego Abatantuono moriva tra le braccia dipapà addolorato. Diciamo che scegliere di diventare scienziato, vista la recitazione, è sicuramente stata una scelta migliore. Toccando ferro, lo spero proprio.

Susy09052002 : RT @st4nn4ccount: Comunque meno film metali dai haha #zengavó - st4nn4ccount : Comunque meno film metali dai haha #zengavó - MENDEVS98s : perché mi faccio prendere dai film romantici che danno su tv8 - lilhuddyfake : @MadsLewisF bellissimo dai sta iniziando *riavvia il film da capo* - Che2Pall3 : *ore 20:00* Stasera mi vedo un bel film e stacco dai social. *ore 00:00- post film* Diamo un occhiata su Twitter “… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai film

Il Secolo XIX

Dopo il '68, da dirigente dell'Arci in Toscana, proiettai Un chant d'amour di Jean Genet, un... Io27 anni ho sempre avuto convivenze e rapporti lunghi, ma ho vissuto su un doppio binario, con ...... Laura Pausini ci prova? Leggi qui - > Rudi Zerbi e Gianni Morandi attaccatifun:" Dovreste ... Dopo la sua ultima esperienza cinematografica nel"C'è tempo", uscito nel 2019, ha scelto di ...Gates ha appena speso parole decisamente positive su Elon Musk, che di norma non è così gentile con il co-fondatore di Microsoft. Ha anche risposto in merito alla sua posizione short sulle azioni Tesl ...L’attrice napoletana, 47 anni, sempre più bella, moglie di Luca Zingaretti, mamma di due figlie, da domenica sera è protagonista della serie tv «Le indagini di Lolita Lobosco» su Rai1 ...