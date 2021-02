Da Segre a Meloni | l' irresistibile scorciatoia dell' insulto a una donna

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 21 febbraio 2021) Cosa accomuna Lilianaa Giorgia? Cosa accomuna Laura Boldrini a Lucia Azzolina? Cosa accomuna una utente a caso, purché, d’un qualunque social a qualsiasi altra? La. Sì, chiamiamola. Quella stradina del linguaggio che porta in basso, a precipizio. La stradina (ma le sue dimensioni sono piuttosto da autostrada a sei corsie) degli insulti, purché a una. Meglio, ovviamente, se unafamosa, o con un ruolo pubblico. Meglio ancora se un ruolo politico, e in una situazione variamente tesa, o francamente drammatica, dove persino Harry Potter (o meglio Hermione Granger, che è molto più brava di lui) con la bacchetta magica avrebbe qualche difficoltà a governare gli eventi. Ci finiscono tutti, in quella stradina. Odiatori da ...