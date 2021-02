Da populista a popolare, la diplomazia di Biden letta da Mayer (Di domenica 21 febbraio 2021) Questo lunedì ci sarà il primo vertice tra il nuovo segretario di Stato americano, Anthony Blinken e i ministri degli Esteri dell’ Unione Europea. Blinken – diplomatico di lungo corso – ha iniziato la sua carriera 28 anni fa proprio nel desk Europa del Dipartimento di Stato; sin dai sui esordi la lunga esperienza diplomatica testimonia che Blinken e’ un “europeista” convinto e possiamo aspettarci che compirà ogni sforzo per rilanciare alla grande le relazioni transatlantiche. Il vertice Ue/Usa di domani si colloca nel contesto di un cambiamento epocale della politica internazionale. In Europa e negli Stati Uniti si assiste al fallimento del populismo sovranista alla Trump perché è sempre più chiaro che il mondo non ha futuro senza un minimo di cooperazione multilaterale. Il paradosso è che il populismo negli affari internazionali tramonta in una fase storica in cui la politica estera ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Questo lunedì ci sarà il primo vertice tra il nuovo segretario di Stato americano, Anthony Blinken e i ministri degli Esteri dell’ Unione Europea. Blinken – diplomatico di lungo corso – ha iniziato la sua carriera 28 anni fa proprio nel desk Europa del Dipartimento di Stato; sin dai sui esordi la lunga esperienza diplomatica testimonia che Blinken e’ un “europeista” convinto e possiamo aspettarci che compirà ogni sforzo per rilanciare alla grande le relazioni transatlantiche. Il vertice Ue/Usa di domani si colloca nel contesto di un cambiamento epocale della politica internazionale. In Europa e negli Stati Uniti si assiste al fallimento del populismo sovranista alla Trump perché è sempre più chiaro che il mondo non ha futuro senza un minimo di cooperazione multilaterale. Il paradosso è che il populismo negli affari internazionali tramonta in una fase storica in cui la politica estera ...

MazzaferroRocco : @riotta @GiorgiaMeloni A sinistra non c'è spazio né per la volgarità populista ma neppure per I PAGLIACCI CHE POPOL… - EmmaKump : @natalino_talin @lvoir @LelloEsposito5 @Nico01042014 ..poi hai PD che pesca alle feste dell'unità per fare le polit… - empathyisall : @Cartabiancarai3 Per favore #monicaguerritore, il #m5stelle è un movimento populista, e non popolare...! - fangiovanna : @giorgiodaros @fabripep @matteorenzi @ItaliaViva Vi fidate di Conte che dopo il Conte 1 doveva tornare a fare l'av… - Ted0foro : @the_highsparrow @ErmannoKilgore @il_pucciarelli @GiuseppeConteIT Mai detto, nemmeno di Conte eccetto trasformista,… -

Ultime Notizie dalla rete : populista popolare In parlamento tutti vogliono fare il centro: sarà lì il luogo di ogni possibile maggioranza ... l'UDC, il gruppo per le Autonomie di Pierferdinando Casini in Senato, Alternativa Popolare. Il ...rivolga a tutto ciò che di liberaldemocratico c'è fra la sinistra a Cinque Stelle e la destra populista,...

Putin contro Naval'nyi ... un'etichetta diventata molto popolare in tutta la Russia. La sua notorietà pubblica è cresciuta ... Cavalcare l'onda populista Naval'nyi e il suo movimento sono un altro esempio del fenomeno populista ...

Il flop populista in campo economico Corriere del Ticino Le ingiustizie degli stipendi per gli uomini del Palazzo: le differenze tra sindaci e politici in Regione Le indennità dei primi cittadini inique per le tante responsabilità. Mentre per i consiglieri regionali le poltrone sono dorate ...

Microtagli ai parlamentari: Merkel si scopre populista A ngela Merkel chiede un sacrificio al popolo tedesco. Non solo il prolungamento del lockdown al 7 marzo, ma un colpo di demagogia über alles, i 709 deputati del Parlamento dovranno rinunciare, dal pr ...

... l'UDC, il gruppo per le Autonomie di Pierferdinando Casini in Senato, Alternativa. Il ...rivolga a tutto ciò che di liberaldemocratico c'è fra la sinistra a Cinque Stelle e la destra,...... un'etichetta diventata moltoin tutta la Russia. La sua notorietà pubblica è cresciuta ... Cavalcare l'ondaNaval'nyi e il suo movimento sono un altro esempio del fenomeno...Le indennità dei primi cittadini inique per le tante responsabilità. Mentre per i consiglieri regionali le poltrone sono dorate ...A ngela Merkel chiede un sacrificio al popolo tedesco. Non solo il prolungamento del lockdown al 7 marzo, ma un colpo di demagogia über alles, i 709 deputati del Parlamento dovranno rinunciare, dal pr ...