Crotone | il ds Ursino rivela | “Avevo pensato a Pirlo per la panchina Messias? Giocatore da Juventus…”

Interessante intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport da parte del direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino. A margine della partita di domani contro la Juventus, il dirigente dei calabresi ha commentato alcuni temi caldi della sfida soffermandosi su alcuni giocatori ma anche sul mister bianconero. "Ogni giocatore ha il proprio percorso. Noi lo abbiamo visto nel Gozzano, quando era ancora nei dilettanti", ha esordito riferendosi a Junior Messias. "Non appena abbiamo potuto lo abbiamo portato a Crotone. In B ha fatto bene e in Serie A si sta esaltando.

Intervista rilasciata a Tuttosport, il ds del: 'Ounas è arrivato da noi con lo spirito giusto. E' davvero un gran talento'.Commenta per primo Domani Juventus -, il ds dei calabresi Beppeha parlato a Tuttosport e nel corso dell'intervista ha elogiato Junior Messias : 'Ogni giocatore ha il proprio percorso. Noi lo abbiamo visto nel Gozzano, ..."Il talento di Adam non lo scopriamo ora: non a caso è un giocatore del Napoli. Pirlo? Avevo pensato alla fine della scorsa stagione, in caso di addio di Stroppa". Così Beppe Ursino, diesse dei pitago ...Il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport in merito ai suoi due talenti Junior Messias e il neo ...