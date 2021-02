Covid | vertice Governo-Regioni sul nuovo Dpcm | verso lo stop agli spostamenti per altri 30 giorni

Leggi su open.online

(Di domenica 21 febbraio 2021) Un incontro in videoconferenza per tracciare insieme i confini delprovvedimento anti-. È iniziato intorno alle 19 di oggi, 21 febbraio, l’incontro tra ile leper valutare le prossime misure. L’esecutivo, a quanto si apprende, è rappresentato dal ministro della Salute Roberto Speranza e dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, che ha rivolto un appello ai governatori: «Contro ildobbiamo trovare soluzioni, non divisioni. Possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale, comunque tempestivo e snello». Uno dei nodi più importanti della riunione – e che è stato discusso anche ieri tra i presidenti dei territori – è il decreto legge che vieta glitra, un decreto che dovrebbe ...