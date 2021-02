Covid, vaccinazioni in ambulatorio: raggiunto l’accordo con i medici (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati raggiunto l’accordo tra ministero della Salute e Ordine dei medici per l’impiego dei dottori di famiglia nella campagna vaccinale. Secondo quanto riporta Repubblica, è stato raggiunto l’accordo tra il ministro della Salute Roberto Speranza e l’Ordine nazionale dei medici di famiglia. Una intesa che prevede per i dottori di base un rimborso di 6,16 euro a somministrazione, come prevede già la convenzione nazionale per il vaccino dell’influenza. Con questo accordo ci sarebbero potenzialmente circa 40 mila vaccinatori in più. I medici di base, secondo le indicazioni del ministero, si dovrebbero occupare, nei loro studi o presso le Asl, delle vaccinazioni relative alla fascia di età 18-65 anni, usando le fiale di AstraZeneca e ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziatitra ministero della Salute e Ordine deiper l’impiego dei dottori di famiglia nella campagna vaccinale. Secondo quanto riporta Repubblica, è statotra il ministro della Salute Roberto Speranza e l’Ordine nazionale deidi famiglia. Una intesa che prevede per i dottori di base un rimborso di 6,16 euro a somministrazione, come prevede già la convenzione nazionale per il vaccino dell’influenza. Con questo accordo ci sarebbero potenzialmente circa 40 mila vaccinatori in più. Idi base, secondo le indicazioni del ministero, si dovrebbero occupare, nei loro studi o presso le Asl, dellerelative alla fascia di età 18-65 anni, usando le fiale di AstraZeneca e ...

Al via in Puglia le vaccinazioni anti - Covid per gli over 80: 160mila prenotazioni su un target di 200mila Sono circa 160mila i cittadini pugliesi over 80 prenotati sui vari canali (Cup, Farmacup e sito Puglia Salute) su un target di circa 200mila per la vaccinazione anti - Covid che prendono il via lunedì 22 febbraio. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco . Le prenotazioni resteranno comunque aperte. 'Si tratta di uno sforzo corale senza ...

Bat, al via le vaccinazioni dei docenti: a Trani il primo contagiato dona il gel per le postazioni Il tranese Carlo Crescente, 47 anni, primo contagiato dal Covid della provincia Bat, ha donato i prodotti igienizzanti per le mani in tutte le postazioni per la vaccinazione all'interno del PalaAssi a Trani, dove ha preso il via la vaccinazione degli ...

