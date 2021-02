Covid Toscana | 968 contagi | bollettino 21 febbraio

(Di domenica 21 febbraio 2021) “I nuovi casi” dioggi “registrati insono 968 su 19.677 test di cui 14.363 tamponi molecolari e 5.314 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,92% (8,6% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Ieri i casi registrati inerano stati 953. Nel post Giani aggiunge: “Un risultato atteso ma anche incoraggiante. Secondi gli studi dell’AslCentro, i vaccini Pfzier hanno dimostrato di essere efficaci già dopo la prima dose e stiamo estendendo lo studio anche ad Astrazeneca. I vaccini sono la nostra arma per combattere il virus, e appena arriveranno maggiori dosi siamo pronti per la vaccinazione a tappeto della ...

Si è svolta ieri (sabato 20 febbraio) in tutto il territorio dell'Auslnord ovest, la formazione pratica all'utilizzo dei vaccini anti -per i medici di famiglia. Le sessioni di simulazione pratica sulla manipolazione ed estrazione del vaccino sono state ......quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti delle nuove ordinanze antiche classificano Emilia Romagna, Campania e Molise in zona arancione insieme ad Abruzzo, Liguria,...Sono 8 gli ingressi nell’area covid delle Scotte nelle ultima 24 ore. Lo si legge nel bollettino dell’ospedale. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 2 dimissioni ed 1 decesso. Attualmente sono 73 i ...CAMPI BISENZIO - In Toscana sono 148.821 i casi di positività al Coronavirus, 968 in più rispetto a ieri (943 confermati con tampone molecolare ...