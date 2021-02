Covid: Puglia, 758 positivi su 7083 test, 6 morti e 638 guariti (2) (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ieri i morti erano 23. Complessivamente da quando è cominciata la pandemia i decessi in Puglia sono 3.765.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.494.986 test.Sono 103.496 i pazienti guariti. Ieri erano 102.858. Crescono quindi di 638. Dopo diversi giorni di calo ininterrotto, sono in crescita i casi attualmente positivi: 33.198. Ieri erano 33.084. Aumentano di 114. I pazienti ricoverati sono 1.431 a fronte dei 1.415, aumentano quindi di 16. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 140.459, così suddivisi: 53.384 nella provincia di Bari; 15.099 nella provincia di Bat; 10.368 nella provincia di Brindisi; 28.636 nella provincia di Foggia; 11.907 nella provincia di Lecce; 20.330 nella provincia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ieri ierano 23. Complessivamente da quando è cominciata la pandemia i decessi insono 3.765.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.494.986.Sono 103.496 i pazienti. Ieri erano 102.858. Crescono quindi di 638. Dopo diversi giorni di calo ininterrotto, sono in crescita i casi attualmente: 33.198. Ieri erano 33.084. Aumentano di 114. I pazienti ricoverati sono 1.431 a fronte dei 1.415, aumentano quindi di 16. Il totale dei casiindall'inizio dell'emergenza è di 140.459, così suddivisi: 53.384 nella provincia di Bari; 15.099 nella provincia di Bat; 10.368 nella provincia di Brindisi; 28.636 nella provincia di Foggia; 11.907 nella provincia di Lecce; 20.330 nella provincia ...

