Covid, oggi alle 19 il vertice Governo-Regioni sul nuovo Dpcm. Al centro il nodo degli spostamenti (Di domenica 21 febbraio 2021) Un incontro in videoconferenza per tracciare insieme i confini del nuovo Dpcm. alle 19 di oggi, 21 febbraio, è previsto un incontro tra il Governo e le Regioni per valutare le nuove misure anti-Covid. L’esecutivo, a quanto si apprende, dovrebbe essere rappresentato dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Uno dei nodi più importanti della riunione – e che è stato discusso anche ieri tra i presidenti dei territori – sarà il decreto legge che vieta gli spostamenti tra Regioni, un decreto che dovrebbe scadere il 25 febbraio. Il premier Mario Draghi riunirà il Consiglio dei ministri domani, così da decidere per il nuovo Dpcm. Dalle prime indiscrezioni è emerso che ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) Un incontro in videoconferenza per tracciare insieme i confini del19 di, 21 febbraio, è previsto un incontro tra ile leper valutare le nuove misure anti-. L’esecutivo, a quanto si apprende, dovrebbe essere rappresentato dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Uno dei nodi più importanti della riunione – e che è stato discusso anche ieri tra i presidenti dei territori – sarà il decreto legge che vieta glitra, un decreto che dovrebbe scadere il 25 febbraio. Il premier Mario Draghi riunirà il Consiglio dei ministri domani, così da decidere per il. Dprime indiscrezioni è emerso che ...

