Covid | news Bollettino di oggi | 13 452 nuovi casi su 250 986 tamponi | 232 morti

eziomauro : 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zu… - repubblica : Covid, Iss: 'Con il vaccino dimezzati i contagi tra gli operatori sanitari' - Agenzia_Italia : È morto Guido Stagnaro, il 'papà' di Topo Gigio - matteo_1093 : “Stringere ora è la sola strada possibile per salvare il Natale”. Momento amarcord. - ArmandaGelsomin : RT @repubblica: Covid Lazio, zona rossa a Colleferro e Carpineto per l'alta incidenza di variante inglese: Nel Lazio la zona rossa è già st… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Inaugurato il memoriale in ricordo delle vittime di Codogno a un anno dalla scoperta delnel nostro Paese. Campania, Emilia Romagna e Molise in zona arancione... nel 2015, sembrava annunciare proprio una pandemia come quella causata dal- 19. In quell'occasione, spiegava che, in un mondo che aveva investito molto in armi e poco nella lotta contro i ...SAN FELICE. . Un importante contributo fatto per sostenere la ricerca scientifica di Unimore sul Covid 19. È quello a cui ha dato vita Sanfelice 1893 Banca Popolare, attraverso il presidente Flavio Za ...Elezioni per il prossimo quadriennio alla Croce Rossa, dopo un anno segnato dal lavoro senza soste per rimediare all’emergenza Covid ...