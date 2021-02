Covid | news Bollettino di oggi | 13 452 nuovi casi su 250 986 tamponi | 232 morti DIRETTA

(Di domenica 21 febbraio 2021) Crescono i ricoveri ordinari (+79) e le terapie intensive (+31). Il tasso di positività è pari al 5,36%. Vaccini, siglato accordo con i medici di base. Incontro tra Governo e Regioni alla vigilia del Cdm: si va verso la proroga dello stop agli spostamenti delle Regioni fino al 27 marzo. Inaugurato il memoriale in ricordo delle vittime di Codogno a un anno dalla scoperta delnel nostro Paese. DaCampania, Emilia Romagna e Molise in zona arancione

eziomauro : 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zu… - repubblica : Covid, Iss: 'Con il vaccino dimezzati i contagi tra gli operatori sanitari' - Agenzia_Italia : È morto Guido Stagnaro, il 'papà' di Topo Gigio - alfreaudi : RT @marco_gervasoni: Ma esattamente il blocco dello spostamento tra regioni a che serve? A nulla. Pessima questa decisione del nuovo govern… - nieddupierpaolo : RT @noitre32: @riktroiani Prorogato divieto di spostarsi: Regioni chiuse altri 30 giorni Nell'incontro governo-Regioni è stata decisa la li… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

I precedenti in riva al lago sono soltanto tre perché la partita a Como dello scorso campionato saltò a causa del: due vittorie casalinghe dei lariani e un pareggio è il bilancio fino ad oggi. (...Governo al lavoro sulle nuove misure, verso proroga stop spostamenti tra regioni di 30 ...(ANSA) - ANCONA, 21 FEB - Divieto di spostamento (se non per motivi di lavoro, salute, studio e necessità comprovate) tra i Comuni della provincia di Ancona e ingresso in zona arancione (con le stesse ...Cresce la stima dell'incidenza delle varianti sulle infezioni nazionali di Covid. In alcune Regioni avrebbe raggiunto circa il 50% (rispetto al dato rilevato dall'Iss del 18% circa di 10 giorni fa) co ...