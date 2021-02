Covid nel Livornese | 59 nuovi casi e un morto

fattoquotidiano : Un anno di Covid in 30 foto simbolo: da Codogno alle bare di Bergamo sui camion dell’Esercito fino al Papa a piedi… - TgLa7 : #Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio ++ Restrizioni a Colleferro e Carpineto in provincia di Roma - Corriere : Vaccino AstraZeneca: «Evita la malattia grave nel 100% dei casi» - VienDalMare84 : RT @6dimattina_: Detto oggi nel gruppo delle mie amiche che mia mamma ha il covid il risultato: empatia 0, 0 messaggi da amica, 0 vicinanza… - Sunfl0wed : RT @6dimattina_: Detto oggi nel gruppo delle mie amiche che mia mamma ha il covid il risultato: empatia 0, 0 messaggi da amica, 0 vicinanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

la Repubblica

... in cinque giorni si gioca tutto: prima a Bergamo contro l' Atalanta , poi giovedìritorno di ... Trae infortuni Gattuso è in emergenza , ma deve fare di necessità virtù. Gasperini invece, con ...Più intesa Stato - Regioni per evitare sui vaccini il braccio di ferro sulle misure anti -Il ... Per esempio,campo delle infrastrutture si devono ridurre le stazioni appaltanti, dotarle di ...Roma, 21 feb 13:49 - (Agenzia Nova) - Nel Lazio prosegue la vaccinazioni anti Covid agli over 80: "oggi raggiungiamo quota 80 mila, il 20 per cento della popolazione". Lo rende noto l'Unità di crisi ...Il bollettino della Regione Lazio di domenica 21 febbraio 2021 registra 1048 diagnosi di nuovi casi di coronavirus su oltre 24mila test processati ...