Covid, la ripartenza di Israele: riaprono teatri, palestre e tornano i concerti (Di domenica 21 febbraio 2021) Una luce in fondo al tunnel della pandemia. È quella che inizia a inravvedere Israele, il paese con il più alto tasso di vaccinazione al mondo, dove il lockdown grazie proprio ai vaccini, si sta allentando, dopo essere entrato nel suo terzo blocco il 27 dicembre a seguito di una recrudescenza del virus. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 febbraio 2021) Una luce in fondo al tunnel della pandemia. È quella che inizia a inravvedere Israele, il paese con il più alto tasso di vaccinazione al mondo, dove il lockdown grazie proprio ai vaccini, si sta allentando, dopo essere entrato nel suo terzo blocco il 27 dicembre a seguito di una recrudescenza del virus.

Roby848484 : @Coach77Dario Siamo giù fisicamente e appunto non capisco xké continuare a metterla sul 'pressing alto' e puntualme… - liberainfo : RT @paolomaggioni: #Resilienza #Comunitá #Ripartenza Le parole chiave scelte per il memoriale dedicato alle vittime di COVID-19 a #Codog… - Lgiova66 : RT @paolomaggioni: #Resilienza #Comunitá #Ripartenza Le parole chiave scelte per il memoriale dedicato alle vittime di COVID-19 a #Codog… - paolomaggioni : #Resilienza #Comunitá #Ripartenza Le parole chiave scelte per il memoriale dedicato alle vittime di COVID-19 a… - grancetto : RT @gruppoassimoco: Sei un ente profit, non profit o una start-up e vuoi partecipare alla ripartenza del nostro territorio? Scopri il band… -