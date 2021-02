Covid, la previsione sulla variante inglese e il nuovo lockdown (Di domenica 21 febbraio 2021) Alice Torri Vittoria Colizza è una fisica romana che guida l’EPIcx Lab di Parigi, centro che studia i modelli delle epidemie e dà indicazioni a Macron per le misure da prendere per limitare i contagi. Consigliera di Olivier Véran, ministro della Sanità francese, la ricercatrice romana ha spiegato che “il lockdown funziona” e potrebbe essere l’unica arma a nostra disposizione per fermare le varianti del coronavirus. Ne dà notizia il Corriere della Sera. Varianti del coronavirus, parla Colizza: “Il lockdown funziona” “Nei Paesi che hanno avuto una fiammata epidemica e hanno chiuso, come il Regno Unito o il Portogallo, i casi ora stanno scendendo molto rapidamente. Ma sono confinamenti stretti, simili a quelli che abbiamo conosciuto in Italia o Francia a marzo. Altri Paesi hanno agito in maniera differente, preventiva, cercando di anticipare ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Alice Torri Vittoria Colizza è una fisica romana che guida l’EPIcx Lab di Parigi, centro che studia i modelli delle epidemie e dà indicazioni a Macron per le misure da prendere per limitare i contagi. Consigliera di Olivier Véran, ministro della Sanità francese, la ricercatrice romana ha spiegato che “ilfunziona” e potrebbe essere l’unica arma a nostra disposizione per fermare le varianti del coronavirus. Ne dà notizia il Corriere della Sera. Varianti del coronavirus, parla Colizza: “Ilfunziona” “Nei Paesi che hanno avuto una fiammata epidemica e hanno chiuso, come il Regno Unito o il Portogallo, i casi ora stanno scendendo molto rapidamente. Ma sono confinamenti stretti, simili a quelli che abbiamo conosciuto in Italia o Francia a marzo. Altri Paesi hanno agito in maniera differente, preventiva, cercando di anticipare ...

