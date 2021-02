Covid, la bozza del piano delle Regioni per il governo: «Coinvolgere anche il Mef nella cabina di regia» (Di domenica 21 febbraio 2021) Le Regioni chiedono l’ampliamento della cabina di regia sul Covid ai Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia, oltre a quello della Salute. Lo si apprende dalla bozza del documento di proposte che verrà presentato in serata al governo, quando i presidenti incontreranno la ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Il vertice è in agenda alle 19. La richiesta della presenza dei due Ministeri è avanzata «al fine di dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e le imprese», così da rendere «strutturale» l’attivazione dei ristori e/o indennizzi in parallelo all’approvazione di restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus. «Lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi restrizioni particolari per singoli territori – si ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) Lechiedono l’ampliamento delladisulai Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia, oltre a quello della Salute. Lo si apprende dalladel documento di proposte che verrà presentato in serata al, quando i presidenti incontreranno la ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Il vertice è in agenda alle 19. La richiesta della presenza dei due Ministeri è avanzata «al fine di dosare gli impattidecisioni sui cittadini e le imprese», così da rendere «strutturale» l’attivazione dei ristori e/o indennizzi in parallelo all’approvazione di restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus. «Lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi restrizioni particolari per singoli territori – si ...

