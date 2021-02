Covid Italia, terapie intensive: quali Regioni superano la soglia d’allerta (Di domenica 21 febbraio 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (59%), Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano (36%), Marche (35%) e Friuli Venezia Giulia (32%). Il bollettino del 21 febbraio del ministero della Salute segnala 13.452 nuovi casi di coronavirus su 250.986 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 5,35%, le vittime registrate in un giorno sono 232 Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 febbraio 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (59%), Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano (36%), Marche (35%) e Friuli Venezia Giulia (32%). Il bollettino del 21 febbraio del ministero della Salute segnala 13.452 nuovi casi di coronavirus su 250.986 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 5,35%, le vittime registrate in un giorno sono 232

