Covid Italia, Bassetti: “A marzo vedremo la luce” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Non ho mai smesso di essere preoccupato. Bisogna avere pazienza per le prossime 5 settimane e probabilmente a fine marzo vedremo la luce. Con l’aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere la discesa”. Il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettiva all’ospedale San Martino di Genova, a ‘Domenica In’ si esprime così sull’emergenza coronavirus. La chiave, dice, è nell’aumento delle vaccinazioni. “Dobbiamo parlare a quegli Italiani che sono scettici. Bisogna mettere sul piatto le evidenze che abbiamo, rischi e benefici. Il vaccino è un farmaco e come tale può avere effetti collaterali. Se li nascondiamo non facciamo una buona informazione. Ma dobbiamo mettere sulla bilancia i benefici: tutti i vaccini danno una copertura del 100% nei confronti della malattia grave, della ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) “Non ho mai smesso di essere preoccupato. Bisogna avere pazienza per le prossime 5 settimane e probabilmente a finela. Con l’aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere la discesa”. Il professor Matteo, direttore delle Malattie infettiva all’ospedale San Martino di Genova, a ‘Domenica In’ si esprime così sull’emergenza coronavirus. La chiave, dice, è nell’aumento delle vaccinazioni. “Dobbiamo parlare a queglini che sono scettici. Bisogna mettere sul piatto le evidenze che abbiamo, rischi e benefici. Il vaccino è un farmaco e come tale può avere effetti collaterali. Se li nascondiamo non facciamo una buona informazione. Ma dobbiamo mettere sulla bilancia i benefici: tutti i vaccini danno una copertura del 100% nei confronti della malattia grave, della ...

stanzaselvaggia : L’Italia è il quarto paese al mondo per numero di nuovi casi di COVID-19. - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - MediasetTgcom24 : Covid, Conte: 'L'Italia non dimenticherà mai lo sforzo dei camici bianchi' #covid - Queen_S97 : RT @MarcoNoel19: Un anno di Covid in Italia. Percepiti 96. - OnlyPopPlease1 : RT @GassmanGassmann: 95.486 deceduti con covid in Italia dall’inizio della pandemia. Trecento i medici morti per salvare altre vite.Teniamo… -