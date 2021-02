Covid, Israele allenta restrizioni dopo successo campagna vaccino (Di domenica 21 febbraio 2021) dopo il successo della campagna vaccinale di massa, Israele sta allentando le restrizioni e i blocchi dovuti alla pandemia di coronavirus: possono riaprire negozi, biblioteche e musei, anche se ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 febbraio 2021)ildellavaccinale di massa,stando lee i blocchi dovuti alla pandemia di coronavirus: possono riaprire negozi, biblioteche e musei, anche se ...

HuffPostItalia : In Israele 94% di casi di Covid in meno a 2 mesi dall'inizio della campagna vaccinale - fattoquotidiano : Israele, la sperimentazione dello spray nasale salvavita contro Covid: superata la fase 1 - Ettore_Rosato : A Israele un calo del 94% dei casi sintomatici #Covid tra gli immunizzati,prevenendo quasi tutte le forme gravi. La… - mrtotalitarismo : Secondo il Jerusalem Post, in Israele il covid ha fatto 1700 morti in più rispetto all'anno precedente… - RebeccaPalumbo1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Israele allenta restrizioni dopo successo campagna vaccino #coronavirus -

Covid, l'esperta: "Lockdown preventivo funziona, può rallentare le varianti" In Israele i benefici si vedono anche a livello globale. Le quantità da noi purtroppo sono ancora troppo basse per aspettarci conseguenze sulle cerve del contagio. Quanto all'efficacia sulle varianti,...

Covid-19, da Israele uno spray nasale in fase di sperimentazione Tp24 Covid, Israele allenta restrizioni dopo il successo del vaccino Israele sta allentando le restrizioni e i blocchi dovuti alla pandemia dopo che gli studi effettuati hanno rivelato che il vaccino Pfizer è efficace al 95,8% nel prevenire ricoveri e morti. Da oggi, i ...

Dopo il successo della campagna vaccinale di massa, Israele sta allentando le restrizioni e i blocchi dovuti alla pandemia di coronavirus: possono riaprire negozi, biblioteche e musei, anche se restano obbligatorie le misure legate a distanza sociale e ...