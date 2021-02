Covid, Israele allenta le restrizioni dopo il successo della campagna vaccinale - Introdotto un pass per gli immunizzati (Di domenica 21 febbraio 2021) dopo il successo della campagna vaccinale di massa, Israele sta allentando le restrizioni e i blocchi dovuti alla pandemia di coronavirus : possono riaprire negozi, biblioteche e musei, anche se ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 febbraio 2021)ildi massa,stando lee i blocchi dovuti alla pandemia di coronavirus : possono riaprire negozi, biblioteche e musei, anche se ...

In Israele le attività sono state riaperte con differenti regole, dettate dall'avvio della validità del 'Green Passport' che ne consente alcune, interdette invece a chi non ha la doppia vaccinazione.

Come funziona il passaporto vaccinale in Israele Dalla newsletter Dispacci dal Levante Israele dichiara la cyberguerra alle bugie dei no - vax ...di vaccinarsi e i minori di 16 anni che non sono previsti nella campagna e non hanno mai preso il Covid -...

Coronavirus ultime notizie. Bonomi, pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni. Israele ... Il Sole 24 ORE Israele: musei, teatri e palestre aperti ai vaccinati Israele apre i musei, i teatri, le palestre e gli hotel a coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19 e che dovranno esibire un ce ...

Regno Unito, Ministro alla Sanità Hancock: "Vaccinato un adulto su tre" 21 febbraio 2021 Un adulto su tre è stato vaccinato contro il coronavirus nel Regno Unito ... come ha rilevato un sondaggio dell'Australian National University. Israele sta allentando le restrizioni e ...

