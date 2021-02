Covid, ipotesi proroga blocco spostamenti fino alla fine di marzo. Il documento delle regioni in Cdm (Di domenica 21 febbraio 2021) In arrivo il nuovo decreto legge. Le regioni chiedono misure nazionali di base «omogenee, come avviene nel resto del mondo, che superino l’attuale zonizzazione» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 21 febbraio 2021) In arrivo il nuovo decreto legge. Lechiedono misure nazionali di base «omogenee, come avviene nel resto del mondo, che superino l’attuale zonizzazione»

fanpage : Tutta Italia in zona arancione. La proposta per frenare il contagio #20febbraio - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - mapivi63 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: ipotesi proroga di un mese del blocco degli spostamenti #ANSA - zazoomblog : Nuovo Dpcm Covid ipotesi stop spostamenti fino a fine marzo. Dai vaccini e alla scuola: vertice governo-Regioni -… - fainformazione : Covid, Ansa: ipotesi proroga di 30 giorni al blocco spostamenti Secondo l'Agenzia Ansa che fa riferimento a diver… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ipotesi Vaccini, contro varianti virus 'interventi selettivi', accordo con medici di base. Curva contagi stabile ... 13 mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore, in calo i decessi (232) - Sul piano di vaccinazioni il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli avanza l'ipotesi di intervenire in modo ...

Nuovo decreto Covid, al via incontro Governo - Regioni Leggi anche Spostamenti tra regioni: due ipotesi su proroga stop Nuovo decreto Covid, proposta regioni: la bozza Sullo stop agli spostamenti tra le regioni (anche gialle) sarebbero due le ipotesi sul ...

Covid: alle 19 incontro governo-Regioni in vista Cdm domani Agenzia ANSA Covid, perché la variante inglese è più contagiosa: l'ipotesi L’Istituto superiore di sanità ha calcolato una prevalenza della variante inglese del coronavirus sul suolo italiano di circa il 18% sui casi di ...

Spostamenti tra Regioni e visite agli amici: ipotesi proroga di trenta giorni Roma, 21 febbraio 2021 - Sono ore decisive per il nuovo decreto legge Covid che sarà adottato domani (lunedì 22 febbraio) dal consiglio dei ministri. (QUOTIDIANO.NET) Di seguito le zone in area ...

... 13 mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore, in calo i decessi (232) - Sul piano di vaccinazioni il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli avanza l'di intervenire in modo ...Leggi anche Spostamenti tra regioni: duesu proroga stop Nuovo decreto, proposta regioni: la bozza Sullo stop agli spostamenti tra le regioni (anche gialle) sarebbero due lesul ...L’Istituto superiore di sanità ha calcolato una prevalenza della variante inglese del coronavirus sul suolo italiano di circa il 18% sui casi di ...Roma, 21 febbraio 2021 - Sono ore decisive per il nuovo decreto legge Covid che sarà adottato domani (lunedì 22 febbraio) dal consiglio dei ministri. (QUOTIDIANO.NET) Di seguito le zone in area ...