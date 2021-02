Covid, in Lombardia 50 morti e 2.514 nuovi casi: 184 a Bergamo (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono 2.514, a fronte di 33.148 tamponi, i nuovi positivi in Lombardia: 184 di questi in provincia di Bergamo. Sono i dati di domenica 21 febbraio, che mostrano una positività del 7,5% delle persone testate nelle ultime 24 ore: sabato la positività era al 6,8%. Cinquanta i decessi, che portano il totale a 28.058 dall’inizio della pandemia. Nella giornata di domenica sono 16 i nuovi ingressi nelle terapie intensive lombarde, per un totale di 386 posti letto occupati: il saldo rispetto a sabato parla di un aumento di 4 unità, mentre segna +19 nei reparti ordinari, nei quali sono ricoverate 3.741 persone. I guariti/dimessi sono 784. Il dettaglio provinciale Milano 649 Bergamo 184 Brescia 704 Como 105 Cremona 79 Lecco 66 Lodi 30 Mantova 83 Monza e Brianza 279 Pavia 131 Sondrio 70 Varese 70 L'articolo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono 2.514, a fronte di 33.148 tamponi, ipositivi in: 184 di questi in provincia di. Sono i dati di domenica 21 febbraio, che mostrano una positività del 7,5% delle persone testate nelle ultime 24 ore: sabato la positività era al 6,8%. Cinquanta i decessi, che portano il totale a 28.058 dall’inizio della pandemia. Nella giornata di domenica sono 16 iingressi nelle terapie intensive lombarde, per un totale di 386 posti letto occupati: il saldo rispetto a sabato parla di un aumento di 4 unità, mentre segna +19 nei reparti ordinari, nei quali sono ricoverate 3.741 persone. I guariti/dimessi sono 784. Il dettaglio provinciale Milano 649184 Brescia 704 Como 105 Cremona 79 Lecco 66 Lodi 30 Mantova 83 Monza e Brianza 279 Pavia 131 Sondrio 70 Varese 70 L'articolo ...

