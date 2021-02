COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: preoccupa la situazione del capoluogo (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 940 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 50 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 10, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Cesinali; -1, residente nel comune di Contrada; – 7, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefusco; -1, residente nel comune di Montemiletto; – 4, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo; – 1, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 940 tamponi effettuati sono risultate positive al50 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 10, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Cesinali; -1, residente nel comune di Contrada; – 7, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefusco; -1, residente nel comune di Montemiletto; – 4, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo; – 1, ...

