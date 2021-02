Covid | Crisanti | “Variante inglese ha polverizzato i progressi fatti con la vaccinazione Ecco perché” – Video

(Di domenica 21 febbraio 2021) “Lache si è adesso stabilizzata in Italia e in pochi mesi è passata da reperti occasionali al 30-35% dei casi e nelle prossime settimane probabilmente arriverà al 60-70% di fattocon lafino ad adessosi passa dalla necessità di vaccinare il 70% al 75-80%. Icon l’immunizzazione di 2,5 milioni di persone si sono praticamente azzerati dall’arrivo della”. Lo ha detto Andreaospite di Sky Tg24 nello speciale ‘Un anno di’, condotto da Tonia Cartolano.Sky Tg24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Con queste parole il professor Andrea, ordinario di microbiologia presso l'università di Padova, ha descritto la situazione relativa alla pandemia di- 19 ad un anno esatto dallo ...... non dico che non funzioni, ma non è ottimale perché purtroppo ha il difetto di non essere tempestivo": lo ha detto Andreaospite di Sky TG24 nello speciale 'Un anno di', condotto da ...Massimo Galli non ci sta e insiste. La preoccupazione del primario del reparto di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano è in aumento. Le varianti si stanno diffondendo con rapidità, quella i ...