Covid | bozza regioni | «Misure nazionali | stop zone» Governatori convocati alle 19

(Di domenica 21 febbraio 2021) In arrivo il nuovo decreto legge. Da discutere anche la definizione del nuovo Dpcm in vista della scadenza il 5 marzo dell’ultimo provvedimenti per contenere l’aumento dei contagi provocato dall’arrivo delle varianti

In arrivo il nuovo decreto legge. Restrizioni estese fino al 5 marzo, anche se c'è chi chiede di arrivare fino al 31 Tutte le frasi chiave del discorso di Draghi In arrivo il nuovo decreto legge. ......e Regioni che definisce la partecipazione dei medici di base alla campagna vaccinale anti -. ... Tariffe e burocrazia Sono due, essenzialmente, i punti più importanti della nuovamodificati ...Sulle misure anti Covid in Italia, le Regioni e le Province autonome hanno messo a punto una bozza con una serie di proposte in vista dei prossimi provvedimenti ...Il vertice odierno tra Governo e Regioni sarà propedeutico al CdM di domani mattina, da cui dovrebbero uscire indicazioni cruciali sul nuovo decreto Covid in arrivo per contrastare la pandemia ...