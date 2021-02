Covid, Bonomi: «Pronti ad aprire le fabbriche per vaccinare dipendenti e familiari» (Di domenica 21 febbraio 2021) Covid Bonomi intervista a “Repubblica” – Domenica 21 febbraio 2021. Pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni dei lavoratori e dei loro familiari. A dirlo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in un’intervista in apertura di prima pagina su “Repubblica”. L’imprenditore ha parlato anche della sua fiducia verso il neo premier Mario Draghi, dicendo la sua sullo sblocco dei licenziamenti e sugli ammortizzatori sociali. «Siamo d’accordo con l’impostazione del presidente Draghi di coinvolgere i privati nel piano vaccinale i dipendenti delle aziende aderenti a Confindustria sono circa 5,5 milioni, se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmo vaccinare più di 12 milioni di persone. Siamo disposti a ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 febbraio 2021)intervista a “Repubblica” – Domenica 21 febbraio 2021.adleper le vaccinazioni dei lavoratori e dei loro. A dirlo il presidente di Confindustria Carloin un’intervista in apertura di prima pagina su “Repubblica”. L’imprenditore ha parlato anche della sua fiducia verso il neo premier Mario Draghi, dicendo la sua sullo sblocco dei licenziamenti e sugli ammortizzatori sociali. «Siamo d’accordo con l’impostazione del presidente Draghi di coinvolgere i privati nel piano vaccinale idelle aziende aderenti a Confindustria sono circa 5,5 milioni, se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmopiù di 12 milioni di persone. Siamo disposti a ...

