**Covid: accordo Governo e Regioni con medici base per vaccinazioni** (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo sottoscritto oggi un importante protocollo d'intesa con i medici di medicina generale per le vaccinazioni da Covid-19 che ci permette di guardare al futuro organizzativo della campagna vaccinale con maggiore ottimismo”. Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni. “Con la sottoscrizione di questo nuovo accordo – spiega Bonaccini - potremo infatti organizzare in modo più efficace e capillare sul territorio le vaccinazioni e implementarle, dando così respiro a tutti gli altri comparti sanitari in prima linea. "Ringrazio sia il ministro Speranza che le organizzazioni di rappresentanza dei medici di medicina generale per il positivo lavoro svolto. Si tratta di una cornice nazionale - aggiunge - che vede il coinvolgimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo sottoscritto oggi un importante protocollo d'intesa con idina generale per le vaccinazioni da Covid-19 che ci permette di guardare al futuro organizzativo della campagna vaccinale con maggiore ottimismo”. Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle. “Con la sottoscrizione di questo nuovo– spiega Bonaccini - potremo infatti organizzare in modo più efficace e capillare sul territorio le vaccinazioni e implementarle, dando così respiro a tutti gli altri comparti sanitari in prima linea. "Ringrazio sia il ministro Speranza che le organizzazioni di rappresentanza deidina generale per il positivo lavoro svolto. Si tratta di una cornice nazionale - aggiunge - che vede il coinvolgimento ...

