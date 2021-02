Covid | a Napoli il Cus mette a disposizione gli impianti per le vaccinazioni

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl centro universitario sportivo (CUS) di, in decisioni del comitato direttivo e del Consiglio di Presidenza, ha deliberato dire atutte le sue strutture ed i suoiper l’effettuazione delledi massa contro il19. Lo rende noto Pietro Spirito, ex presidente del Porto die ora dirigente del Cus. L’intera sede di Via Campegna a Cavalleggeri d’Aosta, la Sala Quadrifoglio a Via Cincinnati e la sala del campo di golf in via Cupa del poligono potranno essere utilizzate per consentire di accelerare il programma di vaccinazione, estendendo in questo modo i punti di somministrazione. “Lo sport universitario napoletano – spiega Spirito – siancora una volta al ...

Il centro universitario sportivo (CUS) di Napoli, in decisioni del comitato direttivo e del Consiglio di Presidenza, ha deliberato di mettere a disposizione ...