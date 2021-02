Covid-19, il bollettino del 21 febbraio: 13.452 contagiati e 232 deceduti (Di domenica 21 febbraio 2021) Covid-19, ecco il bollettino medico nazionale fornito dalla Protezione Civile: Covid-19, bollettino 21 febbraio 2021 • 13.452 contagiati • 232 morti • 8.946 guariti +31 terapie intensive +79 ricoveri 250.986 tamponi Tasso di positività: 5,4% (+0,5%) 3.456.292 vaccinati totali L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 febbraio 2021)-19, ecco ilmedico nazionale fornito dalla Protezione Civile:-19,212021 • 13.452• 232 morti • 8.946 guariti +31 terapie intensive +79 ricoveri 250.986 tamponi Tasso di positività: 5,4% (+0,5%) 3.456.292 vaccinati totali L'articolo proviene da Inews.it.

