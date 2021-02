Covid-19: come procedono le campagne vaccinali nel mondo? (Di domenica 21 febbraio 2021) Le campagne vaccinali stanno procedendo in tutti i principali Paesi del mondo. Scopriamo come stanno avanzando e quli sono le peculiarità che contraddistinguono i programmi di vaccinazione delle varie nazioni. Campagna vaccinale negli Stati Uniti Negli Stati Uniti si è iniziato a vaccinare dall'inizio del 2021 i sanitari, la polizia, i pompieri e tutti coloro che lavorano a stretto contatto con le persone. A partire da metà gennaio poi si è iniziato a vaccinare gli over 65 e da metà febbraio si è iniziato con donne incinta e chi ha problemi di salute gravi o cronici. Attualmente solo il 12,55% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino e solo il 5,09% ne ha ricevute due. Campagna vaccinale in Israele In Israele la campagna vaccinale contro il Covid prosegue a ritmi spediti, infatti è già stato ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 febbraio 2021) Lestanno procedendo in tutti i principali Paesi del. Scopriamostanno avanzando e quli sono le peculiarità che contraddistinguono i programmi di vaccinazione delle varie nazioni. Campagna vaccinale negli Stati Uniti Negli Stati Uniti si è iniziato a vaccinare dall'inizio del 2021 i sanitari, la polizia, i pompieri e tutti coloro che lavorano a stretto contatto con le persone. A partire da metà gennaio poi si è iniziato a vaccinare gli over 65 e da metà febbraio si è iniziato con donne incinta e chi ha problemi di salute gravi o cronici. Attualmente solo il 12,55% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino e solo il 5,09% ne ha ricevute due. Campagna vaccinale in Israele In Israele la campagna vaccinale contro ilprosegue a ritmi spediti, infatti è già stato ...

