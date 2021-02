Covid | 13 452 nuovi casi e 232 decessi nelle ultime ore

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.452 idi Coronavirus in Italia (ieri 14.931) a fronte di 250.986 tamponi effettuati su un totale di 38.058.939 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 232 iper un totale di 95.718 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 2.809.246 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 388.895 (+4.272 rispetto a ieri), 368.997 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 17.804 di cui 2.094 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.324.633 con un incremento di 8.946 unità24 ore. La regione con il ...