Covid, 13.452 nuovi casi e 232 decessi. Il tasso di positività risale al 5,4% (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - Sono 13.452 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 14.931 registrai sabato 2o febbraio. I tamponi sono 250.986, in netta diminuzione rispetto ai 306.078 del giorno precedente. Il tasso di positività sale a 5,4% (il 20 febbraio era al 4,87%). I decessi del 21 febbraio sono 232, in calo rispetto ai 251 del giorno prima, per un totale di 95.718 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in aumento invece le terapie intensive, +31 (il 20 febbraio +4) con 125 nuovi ingressi, e sono 2.094 in tutto. Torna a salire il numero dei ricoveri ordinari, +79 rispetto a ieri per un totale di 17.804. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La ... Leggi su agi (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - Sono 13.452 iin Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 14.931 registrai sabato 2o febbraio. I tamponi sono 250.986, in netta diminuzione rispetto ai 306.078 del giorno precedente. Ildisale a 5,4% (il 20 febbraio era al 4,87%). Idel 21 febbraio sono 232, in calo rispetto ai 251 del giorno prima, per un totale di 95.718 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in aumento invece le terapie intensive, +31 (il 20 febbraio +4) con 125ingressi, e sono 2.094 in tutto. Torna a salire il numero dei ricoveri ordinari, +79 rispetto a ieri per un totale di 17.804. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La ...

Avellino, nonna Livia cammina per 15 chilometri per fare il vaccino anti Covid ...anti Covid : da Calitri a Bisaccia, entrambi comuni in provincia di Avellino . La protagonista di questa storia di determinazione è nonna Livia, 86 anni. L'anziana, che aveva appuntamento alle 13 per ...

