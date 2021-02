Cosa resta di John Rawls, socialista liberale, a cento anni dalla nascita (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 21 febbraio 1921, giusto un secolo fa, nasceva a Baltimora John Rawls, uno dei pensatori politici più influenti del secondo dopoguerra. E sicuramente il più influente in ambito accademico, avendo origine da lui una sterminata e molto tecnica bibliografia che è stata una sorta di conditio sine quanon per molto tempo, in certe università anglosassoni, per fare carriera. Dubito che questa letteratura possa restare, così come sicuramente il tempo molto dimensionerà, e già lo ha fatto, l’opera pur imponente e senza dubbio molto seria e rigorosa di questo mite professore di Harvard. Oltre che per dinamiche accademiche, la sua opera ha avuto un enorme successo perché rispondeva ad una esigenza molto forte, nel suo come nel nostro tempo, e cioè quella di dare una teoria, e quindi anche delle prassi, per corrispondere a uno dei più profondi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 21 febbraio 1921, giusto un secolo fa, nasceva a Baltimora, uno dei pensatori politici più influenti del secondo dopoguerra. E sicuramente il più influente in ambito accademico, avendo origine da lui una sterminata e molto tecnica bibliografia che è stata una sorta di conditio sine quanon per molto tempo, in certe università anglosassoni, per fare carriera. Dubito che questa letteratura possare, così come sicuramente il tempo molto dimensionerà, e già lo ha fatto, l’opera pur imponente e senza dubbio molto seria e rigorosa di questo mite professore di Harvard. Oltre che per dinamiche accademiche, la sua opera ha avuto un enorme successo perché rispondeva ad una esigenza molto forte, nel suo come nel nostro tempo, e cioè quella di dare una teoria, e quindi anche delle prassi, per corrispondere a uno dei più profondi ...

