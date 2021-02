Coronavirus, stop a spostamenti tra Regioni prorogato fino al 25 marzo (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella Conferenza Stato-Regioni è stato deciso la proroga dello stop a spostamenti tra Regioni fino al 25 marzo. ROMA – E’ durata due ore la Conferenza Stato-Regioni per discutere delle nuove misure anti-Covid. Come riferito dall’AdnKronos, la ministra Gelmini ha comunicato la decisione del Governo di prolungare lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 marzo. In un primo momento si era pensato di arrivare fino alla fine del mese, poi si è deciso di anticipare la scadenza. La ratifica di questo nuovo provvedimento è attesa nel Consiglio dei ministri di lunedì 22 febbraio alle ore 9.30. In questa riunione si inizierà a lavorare anche per il prossimo dpcm e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella Conferenza Stato-è stato deciso la proroga dellotraal 25. ROMA – E’ durata due ore la Conferenza Stato-per discutere delle nuove misure anti-Covid. Come riferito dall’AdnKronos, la ministra Gelmini ha comunicato la decisione del Governo di prolungare loaglitraal 25. In un primo momento si era pensato di arrivarealla fine del mese, poi si è deciso di anticipare la scadenza. La ratifica di questo nuovo provvedimento è attesa nel Consiglio dei ministri di lunedì 22 febbraio alle ore 9.30. In questa riunione si inizierà a lavorare anche per il prossimo dpcm e ...

repubblica : ?? Coronavirus, mascherine U-Mask: il ministero della Salute ha disposto lo stop alla vendita e il ritiro del prodot… - Open_gol : ?? Confermato lo stop agli spostamenti per altri 30 giorni - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: stop attività sciistiche fino al 5 marzo #coronavirus - ninoBertolino : RT @Open_gol: ?? Confermato lo stop agli spostamenti per altri 30 giorni - ElenaIII_666 : RT @Open_gol: ?? Confermato lo stop agli spostamenti per altri 30 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stop Nuovo decreto Covid, "restrizioni indispensabili per varianti" Incontro tra governo e regioni: sul tavolo la proroga dello stop agli spostamenti e le misure anti Coronavirus. Fonti: da Speranza quadro "abbastanza fosco" della situazione Nuovo incontro oggi tra governo, Regioni, Anci e Upi sulle misure anti - Covid e sul ...

Spostamenti tra regioni: divieto prorogato al 25 marzo Bollettino sul Coronavirus in Italia del 21 febbraio. Contagi e dati Regole per la zona arancione: ... E stop and go troppo ravvicinati mettono in difficoltà le categorie . Vaccinazioni, così ...

Covid, vertice Governo-Regioni sul nuovo Dpcm. Gelmini conferma: stop agli spostamenti per altri 30 giorni Open Governo al lavoro sulle nuove misure, verso proroga stop spostamenti tra regioni di 30 giorni E' quanto si legge nel documento che riassume le proposte delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti del governo inerenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ...

Covid | Draghi pronto a prorogare lo stop agli spostamenti tra Regioni Covid, Draghi pronto a prorogare lo stop agli spostamenti tra Regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Il arrivo il nuovo decreto legge. HuffPostItalia : La prima di Draghi al G7: curare il clima per co ...

Incontro tra governo e regioni: sul tavolo la proroga delloagli spostamenti e le misure anti. Fonti: da Speranza quadro "abbastanza fosco" della situazione Nuovo incontro oggi tra governo, Regioni, Anci e Upi sulle misure anti - Covid e sul ...Bollettino sulin Italia del 21 febbraio. Contagi e dati Regole per la zona arancione: ... Eand go troppo ravvicinati mettono in difficoltà le categorie . Vaccinazioni, così ...E' quanto si legge nel documento che riassume le proposte delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti del governo inerenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ...Covid, Draghi pronto a prorogare lo stop agli spostamenti tra Regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Il arrivo il nuovo decreto legge. HuffPostItalia : La prima di Draghi al G7: curare il clima per co ...