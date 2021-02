Coronavirus, il bollettino di oggi 21 febbraio 2021: domani il governo decide sulle nuove chiusure (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 21 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute didomenica 21. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid, 488 nuovi contagi nelle Marche Bollettino dell'ultima giornata della situazione sanitaria del Covid nella nostra regione. Nelle ultime 24ore 488 casi di positività al coronavirus tra le nuove diagnosi nelle Marche con oltre la metà ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 21 febbraio 2021: domani il governo decide sulle nuove chiusure Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 21 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...

Covid oggi, bollettino Marche Coronavirus 21 febbraio. Dati e contagi il Resto del Carlino Covid Basilicata, 66 contagi e un decesso: il bollettino Sono 66 i contagi al coronavirus in Basilicata oggi, 21 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri è stato registrato un morto. I nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 65 riguardanti residenti, fanno ...

Puglia, per ora resta gialla: oggi 847 casi e 27 morti. Scuola «fai da te», attesa l'ordinanza Dei nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, 359 sono in provincia di Bari. Domani ultimo giorno in cui è possibile scegliere Dad. Via ai vaccini al Palacarbonara ...

Dei nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, 359 sono in provincia di Bari. Domani ultimo giorno in cui è possibile scegliere Dad. Via ai vaccini al Palacarbonara ...