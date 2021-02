Coronavirus, il bollettino di oggi 21 febbraio: 13.452 casi e 232 vittime (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella giornata di ieri c'erano stati 14.931 nuovi casi su 306.000 tamponi e 251 morti. L'indice di positività risale al 5,4 %, ieri al 4,8, aumentano di 31 i ricoveri in terapia intensiva. (Articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella giornata di ieri c'erano stati 14.931 nuovisu 306.000 tamponi e 251 morti. L'indice di positività risale al 5,4 %, ieri al 4,8, aumentano di 31 i ricoveri in terapia intensiva. (Articolo in aggiornamento)

