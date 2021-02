Coronavirus, Giovanni Toti: «Un nuovo lockdown? Una prudenza che sconfina nel terrorismo» (Di domenica 21 febbraio 2021) Le varianti del Covid preoccupano il governo al punto che la parola lockdown, da qualche giorno, non è più un tabù. C’è chi ipotizza una zona arancione in tutta Italia e chi, invece, parla di una serrata totale. Ipotesi che terrorizzano il presidente della Liguria Giovanni Toti secondo cui la troppa prudenza rischia di «sconfinare nel terrorismo». La soluzione? Scelte su «base provinciale». Ieri, 20 febbraio, si è tenuta anche la Conferenza delle Regioni a cui Toti ha partecipato non solo come governatore ma anche come vicepresidente. In quell’incontro, però, non si è raggiunto alcun accordo. «Non tutti – dice Toti al Corriere della Sera – sono d’accordo sull’ipotesi di un’Italia arancione». Tra questi Massimiliano Fedriga, presidente del ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) Le varianti del Covid preoccupano il governo al punto che la parola, da qualche giorno, non è più un tabù. C’è chi ipotizza una zona arancione in tutta Italia e chi, invece, parla di una serrata totale. Ipotesi che terrorizzano il presidente della Liguriasecondo cui la tropparischia di «re nel». La soluzione? Scelte su «base provinciale». Ieri, 20 febbraio, si è tenuta anche la Conferenza delle Regioni a cuiha partecipato non solo come governatore ma anche come vicepresidente. In quell’incontro, però, non si è raggiunto alcun accordo. «Non tutti – diceal Corriere della Sera – sono d’accordo sull’ipotesi di un’Italia arancione». Tra questi Massimiliano Fedriga, presidente del ...

